مواعيد نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف في مارس 2025

يستضيف منتخب أمريكا، نظيره البنمي على ملعب «صوفي»، بنصف نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 21 مارس من العام المقبل.

وحجز منتخب أمريكا، بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، بفوزه على نظيره الجامايكي، بنتيجة 5-2 بمجموع لقاءي الذهاب والإياب التي جمعت بين المنتخبين.

في المقابل، أطاح منتخب بنما، بنظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع الذهاب والإياب التي جمعت بين المنتخبين بربع نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف.

موعد مباراة المكسيك وكندا

وفي مباراة أخرى، يلتقي منتخب المكسيك بنظيره الكندي، على ملعب «صوفي»، بنصف نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، وينطلق اللقاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025.

وصعد منتخب المكسيك لنصف نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، على حساب هندوراس بنتيجة4-2، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب، رغم خسارته في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

¡Aquí nunca se deja de luchar!



Ojito, Incondiconales, aquí el gol de Jorge Sánchez a pase de Alexis Vega con el que explotó el Nemesio Diez.



3-0#PorMéxicoTodo. pic.twitter.com/nyQU44rIBE — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 20, 2024

وفي المقابل، حجز منتخب كندا، بطاقة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، على حساب سورينام، برباعية نظيفة بمجموع لقاءي الذهاب والإياب.