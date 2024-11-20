سيدة الـwwe الأولى تتولى منصب وزير التعليم في أمريكا.. من هي حماة «تريبل إتش»؟

بعد اختيارها لمنصب وزيرة التعليم في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخرج عشاق المصارعة الحرة بعضًا من أكثر اللحظات جنونًا في حياة ليندا مكمان سيدة WWE الأولى، قبل انفصالها عن فينس ماكمان، مؤسس اتحاد المصارعة الحرة WWE، بحسب ديلي ميل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن تعيين ليندا ماكمان في منصب وزيرة التعليم، مشيرًا إلى أنها ستقوم بتمكين الآباء من اتخاذ أفضل القرارات التعليمية لعائلاتهم.

منصب ليندا ماكمان في ولاية ترامب الأولى

وكانت ليندا ماكمان البالغة 75 عامًا، قد عملت في إدارة ترامب الأولى كزعيمة لإدارة الأعمال الصغيرة، حيث وصفها ترامب لاحقًا بأنها «نجمة»، وهي الآن على أتم الاستعداد للعودة إلى الكونجرس، كما عملت سابقًا في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت.

انتشار مقاطع لوزيرة التعليم الجديدة

وبعد انتشار خبر تعيين ماكمان اليوم الأربعاء، انتشرت مقاطع من تصرفاتها داخل WWE على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت اللقطات مقطعًا للمصارع الأسطوري كين، وهو يمسك ليندا من شعرها قبل أن يقلبها رأسًا على عقب ويسقطها على رأسها.

مشهد آخر لمشاجرة على حلبة المصارعة

ونشر مستخدم آخر مقطع فيديو يظهر ماكمان، وهي تتجادل مع ابنتها «ستيفاني» زوجة المصارع الشهير تريبل إتش داخل الحلبة، إذ صفعت ابنتها على وجهها، ما دفع زوجها للتدخل والدفاع عن زوجته وضرب حماته، قبل أن يتدخل ابنها شين ماكمان لإنقاذ والدته.