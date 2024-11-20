«الجيل»: الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة يؤكد مشاركتها في إبادة الفلسطينيين

أدان حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن استخدام الفيتو الأمريكي للمرة الرابعة يؤكد أنها شريك كامل في جريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ السابع من أكتوبر 2023، وخلّفَت ورائها عشرات آلالاف من الشهداء والجرحى، وصل عددهم حوالى 186 الف شهيد وجريح، خلاف المفقودين، وسط دمار هائل لحق بالمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وسيارات الإسعاف والمباني التابعة للأمم المتحدة ومنظمة غوث اللاجئين الأونروا.

وأوضح «الشهابي»، أن نتيجة التصويت فى جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، تؤكد عزلة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صوتت 14 دولة من مجموع 15 دولة لصالح مشروع القانون الذي رعته الدول الـ10 المنتخبة من أصل 15 عضوا في المجلس، وأنها باتت وحيدة في هذا العالم تمارس البلطجة والقتل والتدمير.