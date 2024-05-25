أول تعليق من المطرب اللبناني ريان بعد استئصال كليته بسبب إصابته بالسرطان

طمأن المطرب اللبناني ريان جمهوره، من خلال فيديو نشره عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن حالته الصحية، بعد إجراء عملية استئصال الكلية بسبب إصابته بالسرطان.

وقال «ريان» خلال الفيديو: «أحب أطمئنكم أنني بخير وأجريت العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح، بسبب دعوتكم الصادقة، شكرًا لكل من اطمئن عليا».

إصابة ريان بمرض السرطان

أعلن المطرب اللبناني ريان منذ أيام إجراء عملية جراحية بعد اكتشاف أصابته بالسرطان، وذلك عبر حسابه بموقع «إنستجرام».

ونشر ريان مقطع فيديو أثناء إجراء العديد من الفحوصات في إحدى المستشفيات استعدادًا للعملية الجراحية، وقال خلال الفيديو إن الفحوصات التي أجراها في المستشفى هي الأخيرة قبل دخوله غرفة العمليات لاستئصال كليته بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان، طالبًا من محبيه الدعاء له.