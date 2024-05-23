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المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لعملية استئصال كلية

كتب:

ياسمين محمود
02:59 ص | الخميس 23 مايو 2024
ريان

ريان

أعلن المطرب اللبناني ريان، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إصابته بمرض السرطان، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

ونشر ريان مقطع فيديو أثناء خضوعه للعديد من الفحوصات بأحد المستشفيات استعدادا للعملية الجراحية.

وقال المطرب اللبناني ريان خلال الفيديو، إن الفحوصات التي أجراها في المستشفى هي الأخيرة، قبل دخوله غرفة العمليات لاستئصال كليته بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان، طالبًا من محبيه الدعاء له.

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