4 فنانين أصيبوا بالسرطان في 2024.. آخرهم المطرب اللبناني ريان

تغلب مجموعة من الفنانين على مرض السرطان الذي هاجمهم بشكل مفاجئ، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يتلقونه من جمهورهم ومحبيهم في جميع أنحاء الوطن العربي، ومازال البعض منهم يتلقون الجرعات الأخيرة في العلاج للتعافي والعودة لاستئناف رحلتهم الفنية من جديد، وكان آخر الفنانين الذين هزموا السرطان المطرب اللبناني ريان.

المطرب اللبناني ريان

ظهر المطرب اللبناني ريان من خلال «ستوري» نشرها على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يطمئن من خلاله جمهوره، ويكشف فيه عن انتصاره وتغلبه على مرض السرطان، وذلك من خلال إجراء عملية استئصال للكلية المصابة، وقد أعلن المطرب ريان عن إصابته بالسرطان في 23 مايو الجاري عبر «إنستجرام».

المطرب السعودي محمد عبده

ولم يكن المطرب اللبناني ريان هو أول من يعلن إصابته بمرض السرطان، بل أعلن المطرب السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان يوم 5 من شهر مايو الجاري، وبدأ في تلقي العلاج وجلسات الكيماوي في باريس وطمأن جمهوره أنه في مرحلة هزيمة المرض والتعافي منه.

علاء مرسي

وفي فبراير 2024، كشف الفنان علاء مرسي عن تعرضه لوعكة صحية، واكتشف أنه مصاب بسرطان في القولون الذي جعله يخضع لإجراء عملية جراحية لاستئصاله والتخلص منه، وبعدها خضع لفترة للعلاج وتماثل في الشفاء.

برواس حسين

وأعلنت أيضًا المطربة اللبنانية برواس حسين عن إصابتها بمرض سرطان الأمعاء في شهر مايو الجاري، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتعاطف معها الجمهور ودعمها مجموعة كبيرة من نجوم الفن متمنين لها الشفاء العاجل.