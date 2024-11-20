«لو واخد قرض».. هل يمكن الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي؟

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إمكانية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5، لذوي الهمم فقط في الفترة من 18 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر، ولكل المواطنين متضمنين ذوي الهمم بداية من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر.

ويتساءل البعض هل يمكن الحصول على شقق الإسكان اجتماعي في حال كان الشخص حاصل على قرض بنكي، ما أوضحته مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

هل يمكن الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في حال القرض؟

ذكرت المصادر أن أي قروض يجب غلقها قبل تحويل الملف الخاص بالمتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي إلى الاستعلام والدراسة الائتمانية.

وأضافت أنه لابد من سداد أي قرض، وتجهير مخالصة للتقديمها للبنك الممول لشقق الإسكان الاجتماعي.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

ويمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من خلال شراء كراسة الشروط بـ300 جنيه، وسداد مصروفات إدارية بمبلغ 355 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز سواء كان 20 ألف جنيه في وحدات المحافظات أو 30 ألف جنيه في المدن الجديدة، وذلك يجرى في مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات، وبعد ذلك يعمل الشخص على حجز شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال التسجيل على موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وملء البيانات وإرافاق المستندات.