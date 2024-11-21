سعر صرف الدولار اليوم الخميس 21-11-2024 في البنوك

سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الخميس 21-11-2024 في البنك المركزي المصري عبر التحديث الجديد ضمن البنوك العاملة في النظام المصرفي المصري، وفق المتوسط 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الآن وفق عددا من البنوك الحكومية والخاصة وكذا بنوك المعاملات الإسلامية، خلال التعاملات الصباحية على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي ضمن التعاملات الصباحية 49.66 جنيه بالنسبة للشراء و49.76 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أما وفي بنك مصر فقد سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 49.66 جنيه للشراء، وبالنسبة للبيع فقد سجل 49.76 جنيه خلال الفترة الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري لدى بنك القاهرة ما قيمته 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

ويتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ببنك فيصل الإسلامي، فقد سجل 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم في البنوك

وصل أعلى سعر شراء للدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنوك 49.71 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي.