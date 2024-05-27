المطرب ريان يشارك جمهوره صورة جديدة بعد إجرائه عملية استئصال الكلى

شارك المطرب اللبناني «ريان»، جمهوره عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة له من داخل سيارته بعد إجرائه عملية استئصال الكلى بعد إصابته بالسرطان.

وظهر ريان خلال الصورة وهو داخل سيارته يقودها ويمارس حياته بشكل طبيعي ولكن ظهر وقد فقد القليل من وزنه.

إصابة ريان بمرض السرطان

وشارك ريان جمهوره منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو يطمئنهم عن صحته قائلا: أحب أطمنكوا إني بخير وأجريت العملية الجراحية والتي تكللت بالنجاح بسبب دعوتكم الصادقة شكر لكل من أطمئن عليا.

وأعلن «ريان»، منذ أيام إصابته بمرض السرطان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إجرائه لعملية جراحية بعد اكتشاف إصابتة بالسرطان.

ونشر ريان مقطع فيديو أثناء إجرائه العديد من الفحوصات بإحدى المستشفيات استعداد للعملية الجراحية قال خلال الفيديو إن الفحوصات التي أجراها في المستشفى هي الأخيرة، قبل دخوله غرفة العمليات لاستئصال كليته بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان طالبا من محبيه الدعاء له.