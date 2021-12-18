تعرف على سبب وفاة الفنان محب كاسر.. «سرطان الكلى وضعف عضلة القلب»

أعلنت أسرة الفنان محب كاسر، وفاته منذ قليل، بمستشفى هرمل بمنطقة دار السلام، عن عمر يناهز 85 عاما، حيث أعلنت مصادر مقربة من الأسرة، أن سبب وفاة الفنان محب كاسر، هو مضاعفات الإصابة بمرض سرطان الكلى، بالإضافة لضعف عضلة القلب.

السرطان سبب وفاة الفنان محب كاسر

وكان الفنان محب كاسر، قد ابتعد عن الأضواء من سنواتٍ طويلة، حيث كانت أخر أعماله عام 2013، من خلال مسلسل «بدون ذكر أسماء»، للكاتب وحيد حامد، ليختفي عن الأضواء منذ ذلك الحين، وذلك قبل أن يكون السرطان وضعف عضلة القلب سبب وفاة الفنان محب كاسر.

وكان الفنان الراحل قد تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشرت له صور وهو فى فراش المرض، حيث كان يعاني من مرض السرطان فى الكلى وضعف في عضلة القلب.

محب كاسر توفي بسبب مرض السرطان

ولد الفنان محب كاسر، في 22 سبتمبر عام 1936، في قرية أبوحمر مركز بسيون محافظة الغربية، وبدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم «يوم الحساب»، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل الفنية (الغريب والليل، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، الظالم والمظلوم، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، درس خصوصي جدَا).

وأصيب محب كاسر بمرض سرطان الكلى حيث كان السرطان هو سبب وفاة الفنان محب كاسر عن عمر يناهز 85 عاما.

تاريخ طويل في الدراما والمسرح

شارك محب كاسر في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، فمن أشهر أعماله الدرامية التلفزيونية (أهل الهوى، سلسال الدم، بدون ذكر أسماء، ابن الليل، عصابة بابا وماما، ليالي الحلمية، عائلة الأستاذ شلش، عفاريت السيالة، المال والبنون)، ومن أشهر أعماله الإذاعية (بيت للحنان، الغريب والليل، ابن النيل، الخطة رقم13، النافذة المغلقة، إجري وإجري) وفي الثمانينات شارك في إلى أعمال المسرحية، ومن أشهر أعماله المسرحية (خمس نجوم، الزوجة أخر من يعلم، الست هدى).

وغيب الموت الفنان القدير محب كاسر عن عمر يناهز 85 عام وبسبب مضاعفات الاصابة بمرض سرطان الكلى.

وستشيع جنازته من مستشفى هرمل بمنطقة دار السلام، وسيتم دفن الجثمان فى مقابر أسرة الفنان فى مدينة بسيون بمحافظة الغربية.