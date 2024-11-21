وظائف البنوك الحكومية 2024.. انتهز الفرصة وقدم قبل الانتهاء

البنوك الحكومية من أبرز الجهات والمؤسسات التي يحرص العديد من الراغبين في الحصول على وظائف خالية للبحث عن فرص عمل بها، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات، الأمر الذي يجعل تلك البنو تحرص على توفير فرص عمل للشباب بها، لمساعدتهم في بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي.

وأوضحت عدد من البنوك الحكومية التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالبنوك على موقع التوظيف لينكد إن أو عبر المواقع الرسمية الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات تلك الوظائف، كالتالي:

وظائف بنك مصر

وأعلن بنك مصر عن وظائف خالية في عدد من التخصصات المختلفة، وتتمثل في الآتي:

1- وظائف مهندسين مساعدين في عمليات شبكات الصراف الآلي

- يجب أن يكون لديهم فهم ممتاز لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة في مختلف المجالات مع البنك.

- المعرفة الجيدة بالتوجيه والتبديل ضرورية.

- أن يكون لديه معرفة قوية بتثبيت شبكات الجيل الرابع والأقمار الصناعية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- أن يكون لديه معرفة جيدة بتطبيق الشبكات المحددة بالبرمجيات.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية وقدرة على حل المشكلات.

- أن يكون لديه فهم عميق لتكنولوجيا المعلومات.

2- مهندسين مشاركين في إدارة شبكة WAN

- يفضل الخبرة في دور مماثل مع التركيز على إدارة الشبكة وتكوينها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- أن يكون لديه معرفة جيدة بمفاهيم الشبكات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر بروتوكولات التوجيه.

- أن يكون لديه المعرفة الجيدة بالتوجيه والتبديل.

- ان يكون لديه معرفة جيدة بتطبيق الشبكات المحددة بالبرمجيات.

- يفضل أن يكون لديه الخبرة في لغات البرمجة النصية.

ويمكن التقديم لوظائف بنك مصر من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التوظيف لينكد إن.

وظائف البنك الأهلي المصري

- يجب أن يكون المتقدم لـ وظائف البنك الأهلي ليس لديه أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب، أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا والجدول أدناه.

- أن يكون المتقدمين للوظائف حاصلين على شهادة عليا، سواء كانت درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدمين للوظائف لديهم خبرة 3 سنوات أو أكثر.

- يجب أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

ويمكن التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي للبنك، من خلال الدخول لأيقونة الوظائف وملء البيانات المطلوبة.

وظائف بنك القاهرة

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

- أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 4 سنوات في مخاطر الائتمان.

- يفضل الحصول على دورة ائتمانية.

- يفضل الحصول على دورة للعمل كمدقق داخلي معتمد.

- أن يكون لديه مهارات كتابة قوية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن التقديم لوظائف بنك القاهرة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التوظيف لينكد إن.