«الإسكان»: تنفيذ 35 مشروعا للمياه والصرف في دمياط بتكلفة ملياري جنيه منذ 2014

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد وزير الإسكان، أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالي دمياط، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت منذ 2014 من تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 115 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه.

مشروعات مياه الشرب بمحافظة دمياط

وأوضح الوزير، أنه جار أيضا تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 283 مليون جنيه، بجانب مشروعات لصرف صحي الحضر، بتكلفة 172.5 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ومنها مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.