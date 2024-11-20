وزير الإسكان: تطوير دور شركات التسويق العقاري ليصل إلى تدشين المشروعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولى إحدى شركات التسويق العقاري والتطوير التابعة لبنك التعمير والإسكان، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطط تعظيم وتطوير دور شركات التسويق والتطوير العتقاري

وناقش المهندس شريف الشربيني، خطط تعظيم وتطوير دور شركات التسويق والتطوير العقاري، بحيث لا يقتصر دورها على التسويق العقاري فقط، بل يمتد دورها لتدخل في مشروعات تطوير عمراني بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اهتمام الوزارة حالياً بتعظيم دور تلك الشركات، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أهداف التنمية وتعظيم الموارد.

تسويق المشروعات السكنية

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي عن الموقف الحالي لخطط الشركة، لتسويق المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.