وزير الإسكان: حريصون على التواصل مع أعضاء البرلمان لتحقيق صالح المواطن

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، بحضور مسؤولي الجهات التابعة للوزارة.

وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر والبناء مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

التعاون لتحقيق مصلحة المواطنين

من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.