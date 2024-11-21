حادث ميكروباص المنوفية.. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة القاصد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة القاصد بطريق «جنزور - شبين الكوم»، وذلك فور تلقي بلاغ بوقوع الحادث والوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث والدفع بـ7 سيارات

وأكد محافظ المنوفية خلال جولته، أنه فور ورود البلاغ، تم التواجد الميداني بالموقع والدفع بـ7 سيارات إسعاف وأطقم الإنقاذ النهري والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، إذ تم انتشال السيارة ونقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الأولية وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأسفر الحادث عن وقوع حالة وفاة واحدة و7 مصابين 6 حالات بـ«التعليمي» وحالة أخرى بـ«معهد الكبد».

زيارة المصابين في مستشفى شبين الكوم

وتوجه محافظ المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم، مشدداً برفع درجة الطوارئ وتسخير كل الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات حتى تماثلهم للشفاء العاجل.