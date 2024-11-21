«الثقافة» تختتم دوري طلاب المعاهد الأزهرية في أسيوط

،اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية باحتفالية كبرى شهدتها جمعية هيئة الشبان العالمية بمنفلوط، بمحافظة أسيوط، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وبالتعاون مع الأزهر الشريف.

8 لقاءات بمقر الإدارة التعليمية الأزهرية

وأقيمت فعاليات الدوري الثقافي بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط وبيت ثقافة منفلوط، وشهدت 8 لقاءات بمقر الإدارة التعليمية الأزهرية، بمشاركة 16 معهدا، أسفرت نتائجها بفوز كل من معهد بني مجد الإعدادي - الثانوي للبنين، ومعهد فتيات العتامنة بالمركز الأول، فيما جاء معهد أم القصور بنين في المركز الثاني مناصفة مع معهد الفتيات.

حضر الختام ضياء مكاوي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة أسيوط الأزهرية، شعبان مرعي، مدير عام معهد فؤاد الأول، الدكتورعبد المجيد سالم، مدير عام إدارة الكتب والمكتبات بقطاع المعاهد، الدكتورنجاح فرغلي مدير إدارة منفلوط التعليمية الأزهرية، الدكتور هويدا محمود، موجه عام المكتبات، الدكتور إبراهيم قدري، مدير إدارة رعاية الشباب بمنطقة أسيوط الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والمثقفين.

وأعرب رئيس الإقليم عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف وإكساب الموهوبين أدوات معرفية وتقنية تساعدهم على إثراء خبراتهم وثقافتهم، من خلال مثل هذه الفعاليات التي تحرص قصور الثقافة على تقديمها، معلنا انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الثقافي قريبا خاصة بعد نجاح التجربة الأولى بشكل مبهر.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية بمنطقة أسيوط، بفكرة التكاتف بين قطاعات الدولة المصرية، تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» التي تعتبر نقطة تحول نحو تحقيق التنمية البشرية الشاملة، وتؤكد دور الإنسان كعنصر فاعل في بناء المستقبل.

ورحب الشاعر بهاء توفيق، مدير بيت ثقافة منفلوط، بالمواهب الفنية في مختلف المجالات والعمل على تنميتها وتطوير مهاراتها من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة بالمحافظة على مدار العام، داخل قصور الثقافة وخارجها.

وشهد اليوم الختامي تكريم الطلاب والطالبات الفائزين، بمنحهم شهادات تقدير، وكذلك الشيوخ بالمعاهد الفائزة بالمركز الأول، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر بهاء توفيق، والأديب شعبان المنفلوطي، ورجب سليمان، موجه المكتبات بالإدارة التعليمية الأزهرية بمنفلوط.

بالإضافة إلى تكريم الشاعر محمد أبو شناب لجهده المبذول طوال فترة إقامة الدوري، ووكيل وزارة الأزهر، ومدير إدارة منفلوط التعليمية الأزهرية، بمنحهما درع الإقليم.