«الشباب» تنظم اللقاء التقييمي التنافسي للمشروع القومي للموهبة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اللقاء التقييمي التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة الملاكمة، والذي استمر على مدار 4 أيام متواصلة، من السبت 16 نوفمبر وحتى الأربعاء 20 نوفمبر 2024، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

مشاركة 259 لاعبًا ولاعبة من الأعمار المتنوعة للمشروع

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ اللقاء التقييمي التنافسي لـ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة الملاكمة، أقيم في مجمع الصالات رقم 1 بالمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة 259 لاعبًا ولاعبة يمثلون مراحل المشروع المختلفة من 17 محافظة، موزعين على 13 ميزانًا باجمالي 183 مباراة.

وأشار الى أنّ البرنامج المخصص للقاء، تضمن محاضرات صقل للمدربين، وجرى تنظيم فعاليات اللقاء بنظام بطولات الجمهورية، بمشاركة طاقم تحكيم دولي كامل من الاتحاد المصري للملاكمة.

رفع المستوى الفني للاعبين

وأوضح أنّ اللقاء التقييمي استهدف رفع المستوى الفني للاعبين من خلال تعزيز التنافسية والاحتكاك بين لاعبي المشروع من مختلف المحافظات، والاستعداد للمشاركات الدولية من خلال الوقوف على جاهزية المشروع للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، ودورة الألعاب الأفريقية، وأولمبياد 2028، وتقييم شامل للمشروع من خلال إعادة تقييم المديرين الفنيين، وخطط وبرامج التدريب، ونتائج المشروع في كل مرحلة، ومراجعة أداء المدربين والمدربين المساعدين بالمشروع، وتحديد اللاعبين الأساسيين لمراكز المشروع وفق نتائج اللقاء، مع وضع معايير جديدة للانتقاء عن طريق تحديد مواصفات اللاعبين بناءً على التصنيف العالمي والحد الأدنى للمستوى الفني المطلوب، وإجراء تغييرات في مراكز المشروع بالتنسيق مع اللجنة العلمية من خلال عمليات الاحلال والتبديل، وتصعيد المواهب المتميزة إلى المرحلة الأعلى.

وأكد البيان أنّ اللقاء التقييمي يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير الأداء الرياضي وتحقيق إنجازات ملموسة على الساحتين المحلية والدولية، بما يضمن استدامة النجاحات وتحقيق أهداف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.