انطلاق تدريبات كرة السلة ضمن المشروع القومي للموهبة لمواليد 2012 بكفر الشيخ

انطلقت تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ لكرة السلة لمرحلة البراعم لمواليد عام 2012 على ملعب الإكليرك بنادي الإرادة والتحدي وملعب مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين.

ويبلغ عدد اللاعبين 15 شخصا، وتستمر التدريبات أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تدريبات كرة السلة لبراعم المشروع القومي للموهبة

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لعبة كرة السلة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وينفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى «الناشئين» مواليد 2008 و2009، من تدريب خالد جمال الدين وأحمد العطافي، والمرحلة الثانية «البراعم» من تدريب جمال الدين وأحمد العطافي.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

ويحظى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ بسجل حافل من البطولات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الأفريقي، كما وصل إلى العالمية في لعبة المصارعة خاصة، ومركزها بيلا، وأيضا مواهب لاعبي تايكوندو المشروع، صائد البطولات، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة.