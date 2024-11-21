جامعة بنها تكرم الفائزين بمسابقة الطالب المثالي

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطلاب الفائزين بمسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعي 2025/2024، مؤكدا الجامعة لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات بالأنشطة والمسابقات الطلابية، التي تهتم بتشكيل شخصية الطلاب سعيا لتخريج كوادر شبابية قادرة على تحقيق أهدافها.

استقبال رئيس الجامعة للطالب والطالبة المثالية

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة بنها للطلاب الفائزين بمسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعي 2025/2024 بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة نجلاء فكرى المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب.

أهمية مسابقة الطالب المثالي

أشار «الجيزاوي» في بيان، إلى أهمية مسابقة الطالب المثالي، إذ أنها تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تعزيز هذه المهارات بين جميع طلابها، وتكريم المتميزين علميًا، وثقافيًا، وأخلاقيًا، ورياضيا.

وفاز في مسابقة الطالب المثالي بجامعة بنها كل من: المركز الأول الطالبة يوأنا مجدى شكر، والطالب محمد وائل محمد بكلية العلاج الطبيعي، والفائزين بالمركز الثاني الطالبة منة إسلام صلاح، والطالب أحمد جودة مصطفى بكلية الطب البشري.