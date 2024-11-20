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رئيس جامعة بنها يتفقد مطابخ الجامعة.. تناول وجبة غداء للاطمئنان على جودة الطعام

كتب:

حسن صالح
01:29 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
جولة رئيس جامعة بنها

جولة رئيس جامعة بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بكفر سعد، متفقدا «المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية»، للاطمئنان على مراحل إعداد الوجبات المقدمة للطلاب والطالبات، وكفاءة الخدمات ومستوى جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

مستوى وجودة الخدمات المقدمة

وخلال الجولة أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي حوارًا مفتوحًا مع طلاب المدينة حول مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم وتناول معهم وجبة الغداء داخل المطعم المركزي للمدينة، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم، قائلا إننا أسرة واحدة نعمل ضمن منظومة متكاملة داخل جامعة بنها.

تقديم خدمة لائقة

ووجه رئيس الجامعة مديري المدن الجامعية ومشرفي الإقامة والتغذية بالنظافة العامة وتذليل أي معوقات تواجه الطلاب، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم خدمة لائقة لهم .

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