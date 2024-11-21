أسعار البيض اليوم الخميس 21-11-2024 في الأسواق

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 21-11-2024 للمستهلك، متوسطا سعريا تراوح ما بين 155 إلى 134 جنيها كتسليم أرض المزرعة، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم يتراوح بين 134 جنيهًا و147 جنيهًا في المزرعة، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك نحو 152 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر

هذا وقد سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك، نحو 153 جنيها في الأسواق،.

سعر كرتونة البيض البلدي

هذا وقدد بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس بالأسواق المحلية، ما قيمته 157.24 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن اليوم الخميس 21-11-2024، خاصة سعر الفراخ البيضاء ما بين 67 - 68 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ البلدي للمستهلك بـ115 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الساسو

سجل سعر الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم الأربعاء، نحو 82 - 83 جنيها بالمزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.