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محافظ الغربية يوجه بتوفير كراسٍ كهربائية لشابين من ذوي الهمم

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:48 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
محافظ الغربية

محافظ الغربية

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على الفور لمطلب شابين من ذوي الهمم بتوفير كراسٍ كهربائية تساعدهما على التنقل بحرية واستقلالية، إذ أصدر المحافظ توجيهاته العاجلة بتوفير الكراسي في أسرع وقت ممكن، وذلك في موقف يجسد الاهتمام الإنساني بذوي الهمم وما تقوم به الدولة من توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الكراسي الكهربائية ستُحدث تغييرًا كبيرًا في حياتهما اليومية

وأعرب الشابان عن سعادتهما البالغة وامتنانهما لهذه الاستجابة السريعة، مشيرين إلى أن الكراسي الكهربائية ستُحدث تغييرًا كبيرًا في حياتهما اليومية، من حيث التنقل بسهولة وإدارة شؤونهما بشكل أكثر استقلالية.

وأكد المحافظ: «إن الدولة تضع ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كل الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، دعم هذه الفئة واجب إنساني ووطني، وسنظل ملتزمين بتقديم كل ما يمكن لتحسين جودة حياتهم».

 

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بقلم رفيق محمد ناصف