وظائف شاغرة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.. رواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن وظائف شاغرة في إحدى شركات القطاع الخاص، للعمل في مجال البيع عبر الهاتف «telesales»، دون اشتراط وجود خبرة مسبقة أو مؤهل معين، مقابل الحصول على راتب يصل إلى 7 آلاف جنيه.

متطلبات الوظيفة

ولا تتطلب هذه الوظيفة توفر أي شروط في المتقدم إليها، كما أنها تناسب كل المؤهلات، والسن المطلوب للتقدم إليها يبدأ من 18 وحتى 55 سنة.

مميزات الوظيفة

من اهم ما يميز تلك الوظيفة أنها تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنسبة لمن لديهم الإعاقات التالية: (إعاقة حركية خفيفة - استخدام العكاز- شلل الأطفال - بتر الأطراف).

- الراتب الأساسي: يبدأ من 5 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه.

- عمولات إضافية.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على هذه الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من خلال الرابط التالي https://forasna.com/job/p، يليه إدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل الدخول في الموقع.