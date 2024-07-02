كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. اعرف الطريقة الصحيحة

تعد المسائل الدينية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، ولذلك فقد راعى الشرع الشريف ذلك الأمر، ومن أبرز تلك الأمور ما يتعلق بالوضوء للصلاة، إذ أجاز الدين طرقا عديدة لذوي الهمم ليتمكنوا من الوضوء كلاً وفق حالته الصحية.

كيفية وضوء ذوي الهمم

وحول وضوء ذوي الهمم، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن الإسلام قد عمد إلى رفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.

التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

ووفق دار الإفتاء، فإن التيسير ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة الإسلاميَّة، والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون كلها مبنية على هذا المبدأ، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقال أيضا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.