«حياة كريمة» توفر فيديوهات شرح مكثفة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، إنّ مبادرة «تقدر في 10 أيام» لها أكثر من مكون، أولا الدعم الأكاديمي والدعم المعنوي، موضحة أنّ الدعم الأكاديمي يخدم أكثر من فئة، عن طريق محاضرات على أرض الواقع داخل المدارس، أو الشرح المصور عبر فيديوهات تُنشر على قناة مؤسسة حياة كريمة عبر «يوتيوب».

مبادرة تقدر في 10 أيام

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ المبادرة تُقدم شرح مُفصل ومكثف لـ17 مادة، بشكل مجاني، لافتة إلى أنه حتى الآن، هناك أكثر من 196 ألف مشاهدة لكل المواد على قناة المؤسسة.

وتابعت: «نشجع الأولاد أنهم في وقت الامتحانات تتفرج على الشرح المُكثف للمواد، واللي موجود في فيديو أو اتنين، إضافة إلى مراجعات وامتحانات السنين السابقة».

المبادرة تشمل توفير فيديوهات شرح لذوي الاحتياجات الخاصة

ذكرت أن المبادرة تشمل أيضا توفير فيديوهات شرح مكثفة للمواد لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ذوي الإعاقة البصرية، حتى 20 يوليو عبر «زووم»، لافتة إلى أنهم 500 طالب على مستوى الجممهورية، حيث تم الوصول إلى 300 منهم، على أن يتم الوصول إلى باقي الطلبة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.