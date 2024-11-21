تفاصيل نظام «اليد المميتة» الروسي.. يضرب 400 صاروخ نووي في لحظات

في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية، وخاصة حلف الناتو، وبعد سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديث العقيدة النووية للبلاد إذ تعد روسيا واحدة من الدول الرائدة في مجال الأسلحة النووية، حيث تمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ النووية. لكن ما يثير القلق أكثر هو نظام «اليد المميتة»، المعروف أيضاً بآلة يوم القيامة، وفقا لـ«روسيا اليوم».

ما هو نظام اليد المميتة؟

نظام "اليد المميتة"، الذي يعود إلى فترة الحرب الباردة، هو نظام يُعتقد أنه يمكنه إطلاق مئات الضربات النووية تلقائيا حتى لو تم القضاء على جميع القادة الروس. في حال تعرض البلاد لهجوم نووي ولم يتم الرد، يفترض النظام أن القيادة الروسية قد انتهت، مما يؤدي إلى إطلاق نحو 4000 صاروخ نووي على أهداف في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

تعد آلة يوم القيامة جهازا افتراضيا يمكن أن يؤدي إلى تدمير نووي شامل للدولة المعتدية، وقد يهدد حتى بإنقراض الحياة على الأرض في حال وقوع هجوم نووي على روسيا.

كيفية عمل النظام

يمكن لنظام اليد المميتة أن يطلق في المرحلة الأولى عددًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs)، عندما يكتشف احتمال حدوث هجوم نووي وشيك. وفي المرحلة الثانية، يمكن أن يتم إطلاق عدة قنابل نووية حرارية ضد الدولة المعتدية.