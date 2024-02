حدث ليلا.. واشنطن تحقق في جرائم إبادة بغزة وقلق من سلاح نووي فضائي روسي

خلال الساعات الماضية، ورغم التحذيرات الدولية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صواريخ على منازل مأهولة بالسكان في مدينة، أسقطت 10 شهداء وعشرات الجرحى والمصابين في حصيلة أولية، فيما يستمر التهديد بالهجوم البري.

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح



Another #Rafah massacre right now



The #Israeli O.F is currently VIOLENTLY bombing ONLY CIVILIANS IN RAFAH #فلسطين #رفح_تباد #CeasefireNOW pic.twitter.com/vtU4y7sk9d