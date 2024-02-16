حدث ليلا.. واشنطن تحقق في جرائم إبادة بغزة وقلق من سلاح نووي فضائي روسي

خلال الساعات الماضية، ورغم التحذيرات الدولية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صواريخ على منازل مأهولة بالسكان في مدينة، أسقطت 10 شهداء وعشرات الجرحى والمصابين في حصيلة أولية، فيما يستمر التهديد بالهجوم البري.

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح



Another #Rafah massacre right now



The #Israeli O.F is currently VIOLENTLY bombing ONLY CIVILIANS IN RAFAH #فلسطين #رفح_تباد #CeasefireNOW pic.twitter.com/vtU4y7sk9d — Belkisse Rym Ennada khettache بلقيس ريم الندى ختاش (@Belkissek) February 16, 2024

40 دقيقة جديدة بين بايدن ونتنياهو

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تزايد المخاوف بشأن عدم إحراز تقدم كبير في محادثات المحتجزين والصفقة المحتملة، وشن عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع «أكسيوس» الأمريكي، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وركزت المكالمة بين الاثنين على مفاوضات صفقة المحتجزين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وتحديدًا العملية المحتملة في رفح الفلسطينية، واستمرت المكالمة بينهما حوالي 40 دقيقة.

يذكر أن «بايدن» ومسؤولين أمريكيين آخرين أخبروا حكومة الاحتلال الإسرائيليي مرارًا وتكرارًا أنه لا ينبغي تنفيذ أي عملية في رفح الفلسطينية دون إجلاء السكان المدنيين، وفقًا لـ«أكسيوس».

عشرات الصواريخ شمالي إسرائيل

وفي شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أُطلقت عشرات الصواريخ على دفعات تجاه أهداف إسرائيلية في كريات شمونة.

كما استهدف حزب الله موقع رأس الناقورة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت اللقطات الموقع وهو ينفجر جراء إطلاق صاروخ استهدفته بشكل مباشر، كما قصفت أيضًا أعلن الحزب أنه نفّذ 8 عمليات ضد مواقع إسرائيلية، وأشار إلى أنه قصف مواقع بركة ريشا ورويسات العلم والسماقة والراهب والمرج ومحيط ثكنة زرعيت.

ومن جانبه، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 14 صاروخًا استهدفت مدينة كريات شمونة، وأن صفارات الإنذار لم تفلح في رصد صاروخين سقطا فيها.

سقوط صواريخ على كريات شمونة شمال فلسطين. pic.twitter.com/jH77LsKG8Q — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) February 15, 2024

واشنطن تحقق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن وزارة الخارجية الأمريكية، تحقق في مزاعم استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة، وهو سلاح محرم دوليًا.

ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي استخدمت الأسلحة التي قدمتها واشنطن لتل أبيب، قد استخدمت لقتل المدنيين في قطاع غزة من عدمه، كما تحقق واشنطن أيضًا في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في شهر أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 150 شهيدًا.

ويشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ربما استخدمت قنبلة تزن حوالي 907 كيلوجرامات في الغارة التي شنتها على المخيم.

سحب لواء

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة والإبقاء على القوات النظامية فقط في القطاع، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

قلق أمريكي أوروبي من سلاح نووي فضائي روسي

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية موسكو من السلاح النووي الفضائي، قائلة إن روسيا قد تستخدمه ضد الأقمار الصناعية التابعة للغرب، في وقت، رد فيه الكرملين اليوم الخميس، على تحذيرات واشنطن، ووصفه بأنها «افتراء خبيث وخدعة من البيت الأبيض» تهدف إلى إقناع الكونجرس بالموافقة على ضخ المزيد من الأموال لمواجهة روسيا، بحسبما نشرته «رويترز».

وطبيعة السلاح النووي الفضائي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير معروفة حتى الآن وما إذا كان موجودًا بالفعل، لكن وفقًا لـ«رويترز»، فتهديد الأقمار الصناعية يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة، بما في ذلك هدم الاتصالات والمراقبة والاستخبارات والقيادة والسيطرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المجال النووي.