«قصور الثقافة» تكشف تفاصيل مؤتمر الأدباء في جامعة المنيا.. ينطلق الأحد

تنطلق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، «دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني»، في الخامسة مساء الأحد المقبل في جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور»، ويعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل.

تفاصيل الافتتاح والتكريمات

يتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا بعنوان «منيا الخصيب.. عروس النيل»، وفيلم وثائقي عن المؤتمر العام لأدباء مصر، ثم الكلمات البروتوكولية للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد نوار، رئيس المؤتمر، الشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر.

كما يشهد الحفل عرضا فنيا لفرقة ملوي للفنون الشعبية، وتقدمه الكاتبة الدكتورة صفاء النجار، ويخرجه أسامة عبد الرؤوف، كما يشهد مسرح جامعة المنيا في التاسعة مساء انتخابات الأمانة العامة الجديدة للمؤتمر.

جلسات مؤتمر الأدباء

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاثنين 25 نوفمبر، في العاشرة صباحا عقد الجلسة البحثية الأولى بعنوان «الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر»، ويناقش أبحاث: «الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية» و«الفكاهة الشعبية السياسية خلال فترة حرب أكتوبر وعلاقتها بالأمن الثقافي» و«أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها.. قراءة في ضوء السيميائيات الثقافية»، كما تقام بالتوازي المائدة المستديرة الأولى بعنوان «طه حسين.. العبور بالبصيرة».

وفي اليوم الثالث الثلاثاء 26 نوفمبر تشهد جامعة دراية الجلسة البحثية الرابعة بعنوان «كتابات من واقع الحرب» (الرسائل، السير الذاتية، الشهادات)، ويناقش أبحاث: «كتابات من واقع حرب 1973.. البحث عن القيم في خطاب المعركة».

موعد ختام مؤتمر الأدباء

ويشهد مسرح جامعة المنيا ختام الفعاليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر في التاسعة والنصف صباحا، وتتضمن الجلسة الختامية للمؤتمر، وإعلان التوصيات، ويُصدر المؤتمر عددا من المطبوعات المتعلقة بموضوعه، هي: كتاب أبحاث المؤتمر، كتاب عن «المكرَّمين»، كتاب بحثي عن المحافظة المضيفة، كتاب إبداعات المحافظة المضيفة، كتاب ذاكرة النشر الإقليمي، الجريدة اليومية للمؤتمر.