خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتحسين ظروف معيشة المواطنين والقضاء على الفقر

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتخذ مجموعة من الخطوات لتحقيق عدد من الأهداف منها تحسين ظروف معيشة المواطنين والحد من الفقر والقضاء عليه، فضلا عن التوزيع العادل للموارد.

إجراءات الدولة لتحسين ظروف معيشة المواطن

وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار تحسين ظروف معيشة المواطنين، من ضمنها مبادرة «حياة كريمة» التي جرى إطلاقها 2019، إذ إنها المبادرة الأكبر في التاريخ الإنساني خاصة أن حاجز تمويل المبادرة يتجاوز 800 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ المبادرة تتطرق لعدد من القطاعات سواء كان في البنية التحتية أو الإسكان أو الصحة أو التعليم أو إيجاد فرص عمل للمواطنين، بالتالي تساهم في تحسين بيئة ومناخ الحياة في الدولة المصرية.

وتابع: «في ظل الاضطرابات والتوترات التي يشهدها العالم كله الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة تواصل الدولة المصرية جهودها في الحد من الأزمة الاقتصادية ودعم المواطن على كافة الأصعدة».