«حياة كريمة» تنظم احتفالات بعيد الطفولة في عدد من المحافظات

نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالات بعيد الطفولة بمختلف المحافظات، بداية من القاهرة، مرورا بالجيزة، ومدن الدلتا، الغربية، كفر الشيخ، ومدن القناة كالسويس، ووجه بحري في الإسكندرية، وصولا لمحافظات الصعيد كسوهاج وبني سويف.

ولفتت «حياة كريمة» إلى أن الاحتفالات بدأت في المدراس بعرض معلومات ورسائل ملهمة عن المؤسسة، بهدف تعريف الأطفال بأهمية العمل المجتمعي، لافتة إلى أن الفاعليات تضمنت عدد من ورش التوعية عن حقوق الطفل، بالإضافة إلى مجموعة ورش أخرى عن مخاطر التدخين، الإدمان، ومساهمة مؤسسة حياة كريمة في بناء الإنسان.

وأضافت المؤسسة أن الفاعليات شملت أيضا، ضمن البرنامج ورش «حكي» من بينها قصة «حلم فارس» اللي تألقت بحكيها الدكتورة سماح أبو بكر عزت، فضلا عن عدد من ورش الرسم والأنشطة الرياضية المختلفة، لافتة إلى أن الاحتفالات بأعياد الطفولة تضمنت فقرات فنية، مسرح العرائس، التي تفاعل الأطفال معها ومع الحكايات عن تاريخ ورموز مصر.