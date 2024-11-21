وزير العمل: صرف أجور 1378 عامًلا بشركة النصر للمسبوكات من صندوق إعانات الطوارئ 

قرر محمد جبران وزير العمل صرف أجور عمال شركة النصر للمسبوكات، من صندوق إعانات الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و في إطار خطة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بكامل طاقاتها، وتحقيق الاستقرار للعاملين، وزيادة الإنتاج.

صندوق إعانات الطوارئ للعمال

وأشار الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إلى صرف أجور 1378 عامًلا من الشركة عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف، كما أعلن عن تعاون من أجل التدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، من خلال المكاتب التابعة للوزارة، وأيضًا دعم خطة توفير الخامات اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير محمد جبران للشركة اليوم، حيث التقى بالعمال وحثهم على بذل كل الجهود، مؤكدا لهم حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إحياء نشاط الشركة، كصرح اقتصادي كبير يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد وقت من التوقف بسبب الظروف التي أحاطت بها، والعمل على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.