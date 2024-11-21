«قصور الثقافة» تنظم أنشطة ترفيهية للأطفال في مدارس السويس ضمن «حياة كريمة»

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدرسة عبد الرحمن بن عوف الابتدائية بالسويس، ضمن برامج وزارة الثقافة المقامة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بهدف تنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

فعاليات الثقافة في السويس

تضمنت الفعاليات ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين للأطفال، تلاها فقرة رسم على الوجه، ثم توالت العروض الفنية مع فقرة التنورة الاستعراضية، وعرض مسرح عرائس ماريونت وقفازية.

وشهدت الفعاليات إقبال الرواد على معرض الكتاب الخاص بهيئة قصور الثقافة، والذي يضم أحدث الإصدارات بأسعار مخفضة.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد عدوية، تضمن باقة من الأغاني التراثية منها «يا بيوت السويس، وبتغني لمين يا حمام» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

أقيمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.