وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني لمناقشة التطورات بالمنطقة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا اليوم، من عباس عراقجي وزير خارجية إيران، إذ تطرقا إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التي يشهدها لبنان وقطاع غزة.

قلق مصر من استمرار التصعيد في المنطقة

أعرب وزير الخارجية لنظيره الإيراني، عن قلق مصر من استمرار التصعيد في المنطقة، مجددا أهمية خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

واستعرض في هذا السياق، الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لخفض التصعيد، مشيرا إلى حرص مصر على استمرار تقديم كل أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان وشعبه الشقيق.

كما تناول الاتصال، أزمة الشغور الرئاسي فى لبنان، حيث أكد عبد العاطي ضرورة دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة، لانتخاب رئيسا للبلاد عبر توافق وطني دون تدخلات خارجية، مؤكدا أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل عناصره.

ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره العنصر الرئيسي لوقف التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يخاطر باستمرار توسيع رقعة الصراع، بما يتسبب فى تأجيج الأوضاع في الإقليم.