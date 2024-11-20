الدفعة الأولى.. إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج بـ3 محافظات اليوم

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الترقب والانتظار لدى آلاف المتقدمين لقرعة الحج، ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية اليوم أسماء الدفعة الأولى للفائزين بفرصة أداء فريضة الحج في العام المقبل 1446 - 2025، في 3 محافظات هي القاهرة، والشرقية، ومطروح، بحضور المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج للعام الجديد.

وتنطلق قرعة الحج بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2024، وبمجرد إعلان أسماء جميع الفائزين، سيبدأ الاستعداد لاستكمال الإجراءات الخاصة بتحديد التكاليف، ومواعيد الدفع، والتطعيمات الواجب الحصول عليها، حسب ما أوضحته وزارة الداخلية في منشور رسمي عبر صفحتها.

مواعيد إجراء قرعة الحج في المحافظات

وحول مواعيد إجراء قرعة الحج في باقي محافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

- موعد إعلان قرعة الحج في محافظات «الجيزة، والإسكندرية، ودمياط»، الخميس المقبل 21 نوفمبر.

- موعد إعلان قرعة الحج في محافظات «البحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، والمنيا، وأسوان، وجنوب سيناء»، السبت 23 نوفمبر.

- موعد إعلان قرعة الحج في محافظات «كفر الشيخ، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والغربية، وبني سويف».

- موعد إعلان قرعة الحج في محافظات «أسيوط، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر، والفيوم، والمنوفية» الاثنين 25 نوفمبر.

- موعد إعلان قرعة الحج في محافظات «سوهاج، وقنا، وشمال سيناء، والقليوبية» الثلاثاء 26 نوفمبر.

طرق سداد تكاليف الحج

وجرى تحديد البنوك التي يجب تسديد تكاليف الحج من خلالها من قبل وزارة الداخلية، وذلك كالتالي:

- فروع بنوك «الأهلي – مصر – القاهرة».

- فروع ومكاتب الهيئة القومية في جميع المحافظات على حساب مصاريف قرعة الحج.

- السداد يشمل تذكرة الطيران، للمسافر دون مرافق وجوبي.

- للمسافر مع مرافق وجوبي، يجب السداد للطرفين بموجب بطاقتي الرقم القومي الساريتين.

- يُسلم الحاج الفائز، صورة من إيصال السداد في قسم الشرطة التابع له أو مُديرية الأمن.