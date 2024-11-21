توقيع بروتوكول بين لجنة مصر للأفلام ورابطة مديري مواقع التصوير بالعالم

أعلنت لجنة مصر للأفلام توقيع بروتوكول مع جون راكيش، رئيس رابطة مديري مواقع التصوير بالعالم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لتصوير الأفلام العالمية.

جاء التوقيع خلال حفل رسمي شهد حضور نخبة من صناع الأفلام ومديري مواقع التصوير الدوليين، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تقدمها مصر كواحدة من الوجهات الرائدة في العالم لتصوير الأفلام.

مصر بتنوع مواقعها التصويرية

وتتميز مصر بتنوع مواقعها التصويرية التي تلبي مختلف متطلبات الإنتاج السينمائي، حيث تجمع بين المواقع الأثرية التي تعكس الحضارة الفرعونية العريقة، والمدن الساحلية الخلابة مثل شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى الطبيعة الصحراوية الفريدة التي تتضمن الصحراء البيضاء والسوداء، وهذا التنوع الطبيعي والثقافي جعل من مصر وجهة مميزة تجذب اهتمام أبرز المخرجين ومديري مواقع التصوير في العالم.

وأكدت لجنة مصر للأفلام أن التسهيلات والخدمات التي تقدمها لصناع السينما العالمية، من استخراج تصاريح التصوير بفكره الشباك الواحد وتبسيط للإجراءات الإدارية وخدمات لوجستية متكاملة، لعبت دورًا كبيرًا في جعل مصر خيارًا مفضلاً للإنتاج السينمائي الدولي.

جون راكيش معجب بإمكانات مصر

وعبر جون راكيش عن إعجابه الكبير بما تمتلكه مصر من إمكانيات ومواقع تصوير فريدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع لجنة مصر للأفلام سيسهم في تعزيز رؤية مديري مواقع التصوير لاختيار مصر كوجهة مثالية لتصوير أعمالهم.

تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو وضع مصر في صدارة الوجهات العالمية لتصوير الأفلام، وتعكس التزام لجنة مصر للأفلام بدعم صناعة السينما وتقديم مصر للعالم كواحدة من أكثر الدول تنوعًا وجاذبية للمبدعين السينمائيين.