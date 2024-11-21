الطيران المدني: اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر

تفقدت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المُشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، مطار الأقصر الدولي، إذ كان في استقبالهم الطيار هشام فريد مدير المطار، وذلك استمراراً للجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية، وفي إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بضرورة متابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات من خلال التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.

تقديم كل التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات

وتهدف زيارات اللجنة إلى تقديم كل التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات، وكذا توفير وسائل الحماية الأمنية والتأمينية اللازمة المعمول بها بالمطارات الدولية؛ وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو).

وخلال الجولة، تفقدت اللجنة صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك وبرج المراقبة ومبنى الأرصاد الجوية، كما تمت متابعة جاهزية المطار والتركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المُطبقة، وكذلك الاطلاع على سير حركة الركاب بصالتي السفر والوصول، فضلًا عن الوقوف على انسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الاطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية

كما تفقدت اللجنة الأسوار المحيطة حول المطار ومبنى الركاب بصالتى السفر والوصول، ومنطقة الاستراحات، والكافيتريات والأسواق الحرة والكاترينج، كما تم متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية «منظومة كاميرات المراقبة» ومنطقة سيور الحقائب بصالتي الوصول الدولى والداخلي، حيث تم التأكد من انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب للاطمئنان من عدم تأخير الركاب في مرحلتي السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة أماكن دخول وخروج الركاب من بوابات المطار، كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة، حيث تم الوقوف على آليات تشغيل البالون الطائر ومشاهدة انطلاقه فجرًا.