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خبير سياحي: الأقصر ثالث مدينة على مستوى العالم في رحلات البالون الطائر

كتب:

منار مجدي
02:08 م | الإثنين 12 فبراير 2024
البالون الطائر

البالون الطائر

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن الأقصر تعتبر ثالث مدينة على مستوى العالم في رحلات البالون الطائر، مؤكدًا أنه لا توجد دولة يتوافر فيها ما يتوافر في مصر من المشاهد الفريدة مثل الجبال والمعابد الفرعونية من أعلى نقطة.

الاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء، والجبال والمعابد الفرعونية القديمة

وتابع الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الأقصر سجلت بالأمس 53 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1280 سائحا من مختلف الجنسيات في رحلة للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء، والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء في رحلة لا توصف من شدة الجمال.

الدولة تستثمر بخطط بعيدة لتنمية كل قطاعات السياحة

أوضح أن الدولة تستثمر بخطط بعيدة لتنمية كل قطاعات السياحة حيث إقيم في محافظة الأقصر كوبري جديد في شمال المدينة لينقل الأشخاص من البر الشرقي للبر الغربي خلال 3 دقايق فقط.

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بقلم منار مجدي