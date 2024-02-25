عودة رحلات البالون الطائر إلى سماء الأقصر بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية

عادت رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء مدينة الأقصر، اليوم الأحد، بعد توقفها أمس بسبب الأمطار والأحوال الجوية السيئة، حيث شهدت انطلاق 55 رحلة بالون طائر في اللحظات الأولى لشروق الشمس، وعلى متنها 1550 سائحًا من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية.

زيادة أعداد رحلات البالون الطائر

وشهدت نسبة الإشغال للبالون الطائر في الأقصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت أعلى معدلاتها منذ تأسيسها قبل أكثر من 35 عامًا، وذلك في بداية الموسم السياحي الشتوي وتزامنًا مع احتفالات الكريسماس ورأس العام الجديد وفقا لممثل اتحاد الشركة أحمد عبود.

وتتمتع رحلات البالون الطائر في الأقصر بشعبية متزايدة بين السياح الأجانب والمصريين والعرب القادمين إلى المدينة، حيث تضفي تجربة فريدة ومليئة بالمغامرة وتعد رحلات البالون الطائر جزءًا من سياحة المغامرة التي تهتم بها الأقصر.

تحليق 58 رحلة بالون طائر

وفي وقت سابق، حلقت 58 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر وعلى متنها 1500 سائح من مختلف الجنسيات، حيث أكد أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، أن البالون الطائر يحظى بشعبية كبيرة بين السياح، ويعمل في هذا المجال 20 شركة بالون.

وتشهد رحلات البالون الطائر تحديث وإنشاء مواقع متميزة لخدمات طيران البالون في البر الغربي، بهدف زيادة عدد الرحلات اليومية إلى 250 رحلة في اليوم.