إقبال كبير على البالون الطائر في الأقصر.. وانطلاق 60 رحلة من البر الغربي

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا على رحلات البالون الطائر، التي وصل عددها إلى 60، انطلقت من البر الغربي للمدينة، بعد أيام من توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح على المدينة الواقعة في جنوب مصر.

1500 سائح يستمتعون بالرحلات

وأكدت هيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر، أن الرحلات انطلقت اليوم وعلى متنها حوالي 1500 سائح من مختلف الجنسيات؛ إذ استمتعوا بمشاهدة مناظر طبيعية خلابة ومعالم أثرية رائعة، وتشكّلت صورة فنية فريدة من نوعها في سماء المدينة، وتحاكي ألوان البالونات الطائرة الجمال الفريد للأقصر.

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه بالتنسيق مع السلطات المختصة في الطيران المدني، انطلقت هذه الرحلات التي تعد جزءًا من البرامج السياحية الرائجة في الأقصر.

ويشهد هذا الموسم إقبالا مميزا من السياح، من مختلف أنحاء العالم، الذين يرغبون في استكشاف المعالم الأثرية والتاريخية للمدينة.

وتحسنت الأحوال الجوية في مدينة الأقصر؛ إذ وصلت درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية، ما جعل الظروف مثالية لرحلات البالون الطائر ومغامرات السائحين.

وتعد هذه الرحلات فرصة مثالية للاستمتاع بسحر الطبيعة الخلابة والمشاهد الطبيعية الرائعة للأقصر من الأعلى، والتقاط الصور التذكارية الجميلة.

وتعتبر رحلات البالون بالأقصر، فرصة للسياح للاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة، واستكشاف الثقافة القديمة لمصر من منظور مختلف.