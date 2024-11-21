مصرع عامل سقطت عليه حمولة من القمح أثناء عمله في أكتوبر

لقي عامل مصرعه أثناء عمله بعد أن سقطت عليه حمولة من القمح أثناء عمله، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثاني يفيد فيه أثناء قيام «محمد، أ»، 50 سنة عامل بتفريغ حمولة قمح من سيارة نقل سقطت جزء من الحمولة عليه مما أدى إلى وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيقات.