نائب عميد معهد الكبد الأسبق: هناك كشف مبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب عميد معهد الجهاز الهضمي والكبد الأسبق، إن هناك تطوير غير مسبوق ولا مثيل له في قطاع الصحة خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن التوسع في التأمين الصحي الشامل، حدث لتحسين الصحة وتستهدف المواطن المصري، منذ الساعات الأولى من الولادة وحتى بلوغه مرحلة الكبر.

هناك كشف مبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال

أضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك كشف مبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال من الساعات الأولى لولادتهم، وهذا مهم للغاية فعند التشخيص المبكر للأمراض الوراثية لدى الأطفال، سيكون هناك تعامل فوري مع هذه الأمراض وإبلاغ الوالدين ان الأطفال القادمة يمكن أن يكون لديهم مشكلة بسبب الأمراض الوراثية لديهم، وكل هذا سيحد من زيادة التدهور الموجود في الجين الوراثي منذ الصغر.

وتابع نائب عميد معهد الجهاز الهضمي والكبد الأسبق: «هناك كشف مبكر للأطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، عن مرض السمنة المنتشر الآن نتيجة لعدم الاعتناء بالنظام الغذائي».