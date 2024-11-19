«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بشأن تصريح البابا فرنسيس عن جرائم الإبادة الجماعية  

سلط برنامج «الصحافة» الذي تقدمه الإعلامية ناردين حبيب، على قناة «إكسترا نيوز»، الضوء على أهم الموضوعات الصادرة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، من بينها «منخفض جوي يضرب غزة.. والبابا فرنسيس يدعو إلى التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية» و«الاحتلال يواصل غاراته على لبنان.. وإغلاق المؤسسات التعليمية في عدد من القرى».

وعلق الكاتب الصحفي محمد الجالي، على تقرير «منخفض جوي يضرب غزة.. والبابا فرنسيس يدعو إلى التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية»، بأن إدانة مصر لما يحدث من إبادة جماعية ليس بالأمر الجديد عليها، مشيرًا إلى أنه منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر 2023 فإن مصر تحذر من تصعيد الحرب بالمنطقة.

كل ما حذرت مصر منه يحدث الآن في المنطقة

ولفت إلى أن كل ما حذرت مصر منه يحدث الآن في المنطقة، فضلا عن جهود الدولة المبذولة لكشف إسرائيل أمام العالم، متابعًا: «تصريح البابا فرنسيس يعتبر أول تصريح له، إذ أنه كان يتحدث طوال الوقت عن ضرورة السلام وحماية الأبرياء والمدنيين، لكن حديثه عن الإبادة الجماعية جديد».