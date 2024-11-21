مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. واتهامات لبايدن بإشعال حرب عالمية قبل تولي ترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وصواريخ تاو المضادة للدبابات، وقذائف هاون عيار 60 و81 ملم، وأنظمة جافلين وأي تي-4 المضادة للدروع وطائرات بدون طيار، وأسلحة صغيرة، ومعدات الأعمال الهندسية ومعدات الحماية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

يأتي ذلك بعد أيام من سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول للأراضي الروسية، وبعد إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مُحرم استخدامها طبقًا لاتفاقية حظر انتشار الألغام الأرضية التي وقعت عليها 160 دولة.

التصعيد الأمريكي يأتي قبل 60 يوما من تنصيب ترامب

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن الحرب في أوكرانيا تحوَّلت إلى منطقة جديدة متقلبة، أشعلتها محاولة أخيرة من واشنطن لتغيير اللعبة قبل تولي الرئيس ترامب منصبه، حيث يبقى 60 يوما حتى تنصيب وهي إشارة البدء لتعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وتخلى بايدن، فجأة عن الحواجز التي وضعها للحد من استخدام كييف للأسلحة الأميركية، وردت روسيا بتهديد سلاحها النووي، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وصول التوترات بين واشنطن وموسكو لمستوى غير مسبوق

ووصلت التوترات بين موسكو والغرب إلى مستويات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استخدمت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع، لضرب داخل روسيا يوم الثلاثاء لأول مرة، وبعد يوم واحد، ضربت أوكرانيا روسيا بصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى التي قدمتها المملكة المتحدة، التي كان رئيس وزرائها كير ستارمر يتلقى إشاراته من بايدن، ورد بوتين بخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية رسميا أمام روسيا، ضد من أسماهم الأعداء المدعومين من القوى النووية.

وأبدى حلفاء ترامب اشمئزازهم من التحركات الأخيرة التي اتخذها بايدن لمساعدة أوكرانيا، مشيرين إلى أن الرئيس المنتهية ولايته منخرط في أعمال تخريب وتصعيد لا داعي لها.

مسؤولون في إدارة ترامب يتهمون بايدن بإشعال الحرب

غرَّد ريتشارد جرينيل، المسؤول السابق في إدارة ترامب والمرشح لمنصب وزير الخارجية قائلًا «لم يتوقع أحد أن يصعِّد جو بايدن الحرب في أوكرانيا خلال الفترة الانتقالية، هكذا هذا الأمر يبدو وكأنه يشن حربًا جديدة تمامًا».

وقال النائب مايك والتز، جمهوري من فلوريدا، مستشار الأمن القومي الجديد لترامب، لشبكة فوكس نيوز ردًا على تحول بايدن بشأن الصواريخ الأمريكية إنها خطوة أخرى على سلم التصعيد، ولا أحد يعرف إلى أين يتجه هذا الأمر.

بوتين مستعد لوقف الحرب

وذكرت وكالة رويترز أن بوتن منفتح على مناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار مع ترامب من شأنه أن يجمد على نطاق واسع خطوط السيطرة الحالية، بالإضافة إلى تخلي أوكرانيا عن هدفها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ويستعد المسؤولون الأوكرانيون أيضًا للمشاركة في المفاوضات، رغم أنهم يشككون في وعد ترامب بالتوصل إلى اتفاق سريع.