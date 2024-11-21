برلمانية: هدف المشروعات القومية تحسين حياة المواطنين في عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة للمواطنين الفترة الماضية تحسن حياة المواطنين بشكل كامل.

أهمية المشروعات القومية

شددت «رزق الله» على أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على تحسين جودة حياة المواطن في العديد من المجالات، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل، دعم الاقتصاد الوطني، أو تحسين مستوى الخدمات العامة، وساهمت في بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للمواطن المصري.

وتابعت في بيان لها أن المشروعات القومية كان لها دور كبير في تحسين حياة المواطن المصري على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل.

المشروعات القومية توفر حياة أفضل للمواطنين

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وعلى رأس هذه المشروعات القومية الكبيرة مشروع "الإسكان الاجتماعي"، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية ذات أسعار ميسرة للمواطنين، للمساعدة في توفير مسكن آمن ومناسب لهم، وفي سياق الإنجازات في هذا المشروع، تم إنشاء العديد من مدن الإسكان الاجتماعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من محافظات الجمهورية، وتم توفير أكثر من مليون وحدة سكنية عبر مشروع الإسكان الاجتماعي، مما ساعد في حل مشكلة الإسكان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الذين كانوا يعانون من غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات.

وأطلقت القيادة السياسية مشروع «حياة كريمة» في القرى والمحافظات لتحسين مستوى الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير القرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.