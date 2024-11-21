سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس بعد اجتماع البنك المركزي

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 في مصر خلال التعاملات المسائية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بدون المصنعية 3737 جنيها.

ويرصد التقرير سعر الذهب الآن في المحلات والصاغة لمختلف الأعيرة وسعر الجنيه الذهب الآن بجانب سعر الذهب العالمي ووحدة قياسه الأوقية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالتعاملات المسائية، لا يزال متراجعًا مقارنة بسعره في مستهل تعاملاته الصباحية، ليصل إلى 3737 جنيها للشراء و3717 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

أما سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، وهو عيار الذهب الأكثر نقاءً، يباع بدون مصنعية بـ4271 جنيهًا للشراء و4248 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المحلات

كما حقق سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة بدون مصنعية، 3203 جنيهات للشراء و3186 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المحلات بدون مصنعية، 2491 جنيهًا للشراء و2477 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية، 29 ألفا و896 جنيهًا للشراء و29 ألفا و876 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب العالمي

وتُباع أوقية الذهب في البورصات العالمية عند مستوى 2670 دولارًا للشراء و2669.5 دولار للبيع.