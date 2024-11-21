رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر سبيكة الذهب btc اليوم الخميس 21-11-2024 في الصاغة بالمصنعية

كتب:

مارينا رؤوف
12:04 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
السبائك

السبائك

تتأثر أسعار السبائك دائمًا بأسعار الذهب في السوق المحلي، خاصة أنّها تعتبر الملاذ الأمن الذي يمكن من خلاله حفظ قيمة المال لفترات طويلة والاستفادة من ارتفاعات الأسعار على المدى الطويل، ويبحث المواطنون عن أقل سعر سبيكة الذهب btc اليوم من أجل الاستثمار.

سعر سبيكة الذهب btc اليوم

وتستعرض «الوطن» آخر تحديث سعر سبيكة الذهب btc اليوم لمختلف الأوزان وفقا للموقع الرسمي لـ«جولد بيليون».

أقل سعر سبيكة الذهب btc اليوم 

وسجل أقل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن جرام واحد عيار 24 نحو 4 آلاف و473 جنيهًا للسبيكة.

سعر سبيكة الذهب btc اليوم 10 جرامات

سجل سعر سبيكة الذهب btc اليوم 10 جرامات بالمصنعية حوالي 43 ألفًا و640 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديث.

سعر سبيكة الذهب btc اليوم 5 جرامات

أما سعر سبيكة الذهب btc اليوم 5 جرامات بالمصنعية عيار 24، سجلت 21 ألفًا و825 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة الذهب btc اليوم 2.5 جرام

سجلت سعر سبيكة الذهب btc اليوم 2.5 جرام عيار 24، نحو 10 آلاف و995 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جراما btc اليوم

سجلت سعر سبيكة ذهب 20 جراما btc اليوم 87 ألفًا و240 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا btc اليوم

سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا btc اليوم، نحو 217 ألفًا و900 جنيهًا للشراء.

اقرأ المزيد:

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. كم سعر سبيكة وزن 1 جرام؟

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات في محلات الصاغة.. آخر تحديث

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 اليوم.. خصومات عند الدفع بـ«إنستا باي»

سعر سبيكة الذهب اليوم في محلات الصاغة.. تحديث جديد لمختلف الأوزان

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم السبت في سوق الصاغة بالمصنعية

تحديث جديد في سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2024
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.