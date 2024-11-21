لجنة صون التراث بمطروح تطلق مسابقة بحثية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

قال الإذاعي عبدالحميد القناشي رئيس لجنة صون التراث بمطروح، إن اللجنة أطلقت مسابقة بحثية لكل الأعمار بمطروح بمناسبة احتفالات محافظة مطروح بمعركة وادي ماجد التي جسدت كفاح وبطولات أبناء مصر في مطروح، وانتصارهم على قوات الاحتلال الإنجليزي في معركة وادي ماجد في ديسمبر عام 1915.

المسابقة البحثية في عيد مطروح القومي

وقال «القناشي»، اليوم، إنه انطلاقا من احتفالات العيد القومي في محافظة مطروح وتزامنًا مع هذه المناسبة التي يحددها التاريخ، تحت رعاية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، تعلن لجنة صون التراث الثقافي والطبيعي بمطروح عن إطلاق مسابقة بحثية والمشاركة مفتوحة للجنسين من كل الأعمار على أن يكون البحث المطلوب بعنوان «جهاد الأجداد.. صفحة مشرفة من تاريخ مصر المعاصر»، على أن يكون البحث من 3 وحتى 10 صفحات وآخر موعد لتلقي الأبحاث هو 5 ديسمبر 2024.

على أن تسلم الأبحاث إلى الدكتورة أم العز بريك السنيني، عضو لجنة التراث بمركز إعلام مطروح، في مظروف يكتب عليه من الخارج فقط اسم المتسابق وعنوانه وتليفونه ووسيلة التواصل الخاصة به.

لجنة البت والتحكيم واختيار الأبحاث الفائزة

وأضاف عبدالحميد القناشي رئيس لجنة صون التراث الثقافي والمادي بمحافظة مطروح في بيان، أنه ستكلف لجنة للبت والتحكيم واختيار الأبحاث الفائزة في المسابقة التي تتناول معركة وادي ماجد، ويتسلم الفائزون جوائز قيمة يسلمها لهم محافظ مطروح في أثناء احتفال مطروح هذا العام بعيدها القومي.