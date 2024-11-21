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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مستمرون في بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن

كتب:

أحمد زيدان
08:35 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن»، غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: مستمرون فى بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن

- رئيس الحكومة: استثمارات ومشروعات «الوادي الجديد» عنوان لـ«التنمية المتكاملة»

- «المالية»: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال

- عودة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم.. ولا فوائد

- «الجنائية الدولية» تصدر مذكرتي اعتقال بحق «نتنياهو وجالانت»

- «قطاع البترول» تنمية وتطوير واكتفاء

الصفحة الثانية

- بروتوكول بين «صناعة الجلود» و«جسور» لزيادة صادرات القطاع

- «الصناعة» تدعو المُصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج

- تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصرف بـ1.9 مليار جنيه بدمياط

- وزيرة البيئة تُثمن زيادة حصة مصر فى صندوق التكيّف إلى 20 مليون دولار

- د. محمود خليل: «شاور» و«زنكى»

- مباحثات «مصرية - إماراتية» لتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار فى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة

- «عطاء»: تطوير 80 مدرسة لاستقبال الطلاب من «ذوى الهمم»

- «الرقابة المالية»: تأسيس أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة

 

الصفحة الثالثة

- «مدبولي»: الارتقاء بمنظومة التعليم العالي أولوية.. وإتاحة التدريب للطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل

- «سويلم»: التوسع فى النظم الحديثة للري وحصر الآبار الجوفية

- الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة تحصد 66 فلسطينياً فى «غزة»

- .. ويواصل قصف لبنان.. و«هوكستاين» يلتقى «نتنياهو» من أجل التهدئة

- «الشيوخ الأمريكي» يرفض وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

الصفحة الرابعة

- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (1)

- خالد منتصر: أوهام مغلوطة عن سرطان الثدي

- ناصر عبدالرحمن: التفاصيل الشخصية المصرية (2) 

- أمينة خيرى: الإدارة الجديدة و«مطاريد» المنطقة

- بلال الدوي: صراع الكبار فى مجلس الأمن

- د. دعاء الهلاوى: البيتكوين.. الذهب الرقمي

 

الصفحة الخامسة

- «قطاع البترول» تنمية وتطوير واكتفاء

- 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. والإنتاج 74 مليون طن خلال 2023

- خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة تسهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد

- وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025

الصفحة السادسة

- دورة مميزة حملت شعار «كامل العدد»

- فى مصر.. أحلام وقضايا الشعوب العربية تتلاقى فى رحلة من السعادة والمتعة

- «درة»: «وين صرنا» فيلم يحكى قصة حقيقية لأسرة فلسطينية عاشت ظروف الحرب ونقلتها بصدق

 

الصفحة السابعة

- تحليل يكتبه أحمد أيوب: اختبار قوى للفريقين

- وقف نزيف النقاط البنك الأهلي مع بيراميدز.. وفاركو ضد إنبى للخروج من دائرة التعادلات

-  قرارات مصيرية الزمالك يرفض طارق حامد «والشيبى» يطلب مليون دولار

- الأناكوندا» إلى أين؟ مصطفى محمد بين مغادرة «نانت» وترقب بطل الدوري الإنجليزي السابق

الصفحة الثامنة

- اللوف البلدى.. ثروة فى «بلد المواويل»

- تمثيل وغناء.. «هجرة الماء» الأفضل فى «شرم الشيخ الدولى»

- فى الحفظ والصون عرض متحفى لمقتنيات أحمد زكى بمركز «ثروت عكاشة»

- من المشرط للريشة «سمر» تركت طب الأسنان واحترفت الرسم: أصعب قرار

- اللعبة الشعبية ابنك فى أمان مع «روبلوكس».. رقابة مشددة 

  

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بقلم أحمد زيدان