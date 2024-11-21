اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مستمرون في بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن

تقرأ في عدد «الوطن»، غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: مستمرون فى بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن

- رئيس الحكومة: استثمارات ومشروعات «الوادي الجديد» عنوان لـ«التنمية المتكاملة»

- «المالية»: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال

- عودة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم.. ولا فوائد

- «الجنائية الدولية» تصدر مذكرتي اعتقال بحق «نتنياهو وجالانت»

- «قطاع البترول» تنمية وتطوير واكتفاء

الصفحة الثانية

- بروتوكول بين «صناعة الجلود» و«جسور» لزيادة صادرات القطاع

- «الصناعة» تدعو المُصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج

- تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصرف بـ1.9 مليار جنيه بدمياط

- وزيرة البيئة تُثمن زيادة حصة مصر فى صندوق التكيّف إلى 20 مليون دولار

- د. محمود خليل: «شاور» و«زنكى»

- مباحثات «مصرية - إماراتية» لتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار فى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة

- «عطاء»: تطوير 80 مدرسة لاستقبال الطلاب من «ذوى الهمم»

- «الرقابة المالية»: تأسيس أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة

الصفحة الثالثة

- «مدبولي»: الارتقاء بمنظومة التعليم العالي أولوية.. وإتاحة التدريب للطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل

- «سويلم»: التوسع فى النظم الحديثة للري وحصر الآبار الجوفية

- الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة تحصد 66 فلسطينياً فى «غزة»

- .. ويواصل قصف لبنان.. و«هوكستاين» يلتقى «نتنياهو» من أجل التهدئة

- «الشيوخ الأمريكي» يرفض وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

الصفحة الرابعة

- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (1)

- خالد منتصر: أوهام مغلوطة عن سرطان الثدي

- ناصر عبدالرحمن: التفاصيل الشخصية المصرية (2)

- أمينة خيرى: الإدارة الجديدة و«مطاريد» المنطقة

- بلال الدوي: صراع الكبار فى مجلس الأمن

- د. دعاء الهلاوى: البيتكوين.. الذهب الرقمي

الصفحة الخامسة

- «قطاع البترول» تنمية وتطوير واكتفاء

- 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. والإنتاج 74 مليون طن خلال 2023

- خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة تسهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد

- وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025

الصفحة السادسة

- دورة مميزة حملت شعار «كامل العدد»

- فى مصر.. أحلام وقضايا الشعوب العربية تتلاقى فى رحلة من السعادة والمتعة

- «درة»: «وين صرنا» فيلم يحكى قصة حقيقية لأسرة فلسطينية عاشت ظروف الحرب ونقلتها بصدق

الصفحة السابعة

- تحليل يكتبه أحمد أيوب: اختبار قوى للفريقين

- وقف نزيف النقاط البنك الأهلي مع بيراميدز.. وفاركو ضد إنبى للخروج من دائرة التعادلات

- قرارات مصيرية الزمالك يرفض طارق حامد «والشيبى» يطلب مليون دولار

- الأناكوندا» إلى أين؟ مصطفى محمد بين مغادرة «نانت» وترقب بطل الدوري الإنجليزي السابق

الصفحة الثامنة

- اللوف البلدى.. ثروة فى «بلد المواويل»

- تمثيل وغناء.. «هجرة الماء» الأفضل فى «شرم الشيخ الدولى»

- فى الحفظ والصون عرض متحفى لمقتنيات أحمد زكى بمركز «ثروت عكاشة»

- من المشرط للريشة «سمر» تركت طب الأسنان واحترفت الرسم: أصعب قرار

- اللعبة الشعبية ابنك فى أمان مع «روبلوكس».. رقابة مشددة