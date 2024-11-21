اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مستمرون في بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن
كتب:
أحمد زيدان
08:35 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن»، غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي: مستمرون فى بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن
- رئيس الحكومة: استثمارات ومشروعات «الوادي الجديد» عنوان لـ«التنمية المتكاملة»
- «المالية»: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال
- عودة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم.. ولا فوائد
- «الجنائية الدولية» تصدر مذكرتي اعتقال بحق «نتنياهو وجالانت»
- «قطاع البترول» تنمية وتطوير واكتفاء
الصفحة الثانية
- بروتوكول بين «صناعة الجلود» و«جسور» لزيادة صادرات القطاع
- «الصناعة» تدعو المُصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج
- تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصرف بـ1.9 مليار جنيه بدمياط
- وزيرة البيئة تُثمن زيادة حصة مصر فى صندوق التكيّف إلى 20 مليون دولار
- د. محمود خليل: «شاور» و«زنكى»
- مباحثات «مصرية - إماراتية» لتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار فى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة
- «عطاء»: تطوير 80 مدرسة لاستقبال الطلاب من «ذوى الهمم»
- «الرقابة المالية»: تأسيس أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
الصفحة الثالثة
- «مدبولي»: الارتقاء بمنظومة التعليم العالي أولوية.. وإتاحة التدريب للطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل
- «سويلم»: التوسع فى النظم الحديثة للري وحصر الآبار الجوفية
- الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة تحصد 66 فلسطينياً فى «غزة»
- .. ويواصل قصف لبنان.. و«هوكستاين» يلتقى «نتنياهو» من أجل التهدئة
- «الشيوخ الأمريكي» يرفض وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل
الصفحة الرابعة
- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (1)
- خالد منتصر: أوهام مغلوطة عن سرطان الثدي
- ناصر عبدالرحمن: التفاصيل الشخصية المصرية (2)
- أمينة خيرى: الإدارة الجديدة و«مطاريد» المنطقة
- بلال الدوي: صراع الكبار فى مجلس الأمن
- د. دعاء الهلاوى: البيتكوين.. الذهب الرقمي
الصفحة الخامسة
- «قطاع البترول» تنمية وتطوير واكتفاء
- 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. والإنتاج 74 مليون طن خلال 2023
- خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة تسهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
- وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
الصفحة السادسة
- دورة مميزة حملت شعار «كامل العدد»
- فى مصر.. أحلام وقضايا الشعوب العربية تتلاقى فى رحلة من السعادة والمتعة
- «درة»: «وين صرنا» فيلم يحكى قصة حقيقية لأسرة فلسطينية عاشت ظروف الحرب ونقلتها بصدق
الصفحة السابعة
- تحليل يكتبه أحمد أيوب: اختبار قوى للفريقين
- وقف نزيف النقاط البنك الأهلي مع بيراميدز.. وفاركو ضد إنبى للخروج من دائرة التعادلات
- قرارات مصيرية الزمالك يرفض طارق حامد «والشيبى» يطلب مليون دولار
- الأناكوندا» إلى أين؟ مصطفى محمد بين مغادرة «نانت» وترقب بطل الدوري الإنجليزي السابق
الصفحة الثامنة
- اللوف البلدى.. ثروة فى «بلد المواويل»
- تمثيل وغناء.. «هجرة الماء» الأفضل فى «شرم الشيخ الدولى»
- فى الحفظ والصون عرض متحفى لمقتنيات أحمد زكى بمركز «ثروت عكاشة»
- من المشرط للريشة «سمر» تركت طب الأسنان واحترفت الرسم: أصعب قرار
- اللعبة الشعبية ابنك فى أمان مع «روبلوكس».. رقابة مشددة