«إكسترا نيوز»: تنمية سيناء محور رئيسي في إطار استراتيجية الدولة لجذب المستثمرين

رؤية ثاقبة وخطوة طموحة وضعتها مصر لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتصبح منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان كما وضعت الدولة تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا بعنوان «تنمية سيناء محور رئيسي في إطار استراتيجية الدولة تجاه أرض الفيروز».

إتاحة فرص عمل جديدة

وذكر التقرير: تعد تنمية سيناء محورًا رئيسيًا في إطار استراتيجية الدولة تجاه أرض الفيروز لتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إليها.

إدماج سيناء في قلب عملية التنمية الشاملة

وأضاف التقرير، أنه في خلال 11 عاما عكفت الدولة على إدماج سيناء في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة إذ زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف فضلًا عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة.

وأوضح التقرير أن نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصلت إلى %114.3 في حين بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار.