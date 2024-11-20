يوم توظيفي مفتوح بالفيوم برعاية «الشباب والرياضة».. فرص عمل في 18 تخصصا

تستمر وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، في الاهتمام بتوفير فرص عمل مميزة للشباب، وفي ذلك الإطار أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لشركة «كوكو آند إس»، وذلك في مركز شباب محافظة الفيوم بالاستاد الرياضي، يوم السبت 23 نوفمبر 2024.

الوظائف المتاحة

يشمل الحدث فرص عمل متنوعة في مجالات متعددة مثل المبيعات، الدعم الفني، الأمن، اللوجستيات، وأخرى، كما أنّ الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية، مع تقديم مزايا عديدة مثل الرواتب المجزية، الحوافز الشهرية، والسكن للمغتربين، وإليك تفاصيل التخصصات المطلوبة:

مشرف أدوات منزلية مدير قسم أدوات منزلية وكهربائية موظف مبيعات أدوات منزلية مشرف أجهزة كهربائية موظف مبيعات أجهزة كهربائية موظف مبيعات ملابس موظف مبيعات مفروشات موظف مبيعات أثاث وموبيليا موظف مبيعات موبايلات عمال تحميل كاشير مساعد كاشير أخصائي دعم فني IT مراقب مخزون موظف لوجستيك موظف استلامات موظف أمن مراقب كاميرات

متطلبات الوظيفة

يجب فيمن يتقدم على هذه الوظائف الشاغرة أن تتوفر فيه المتطلبات التالية:

المؤهلات المطلوبة: جميع المؤهلات «عالي، متوسط، بدون مؤهل»

الحد الأقصى للسن: 40 سنة

موقف محدد من التجنيد

التفرغ التام

المزايا والحقوق

تقدم الشركة للمقبولين لديها العديد من المميزات التي تشمل الرواتب المجزية حسب الخبرة، بالإضافة إلى حوافز شهرية، مع توفير سكن، والعمل في بيئة محفزة للتطور والنمو الوظيفي، وإليك أبرز المميزات:

رواتب مجزية «حسب الوظيفة والخبرة»

حوافز شهرية

توفير سكن ممتاز للمغتربين

عدد ساعات العمل: 10 ساعات، منها ساعة بريك

فرص للنمو والتطور الوظيفي المستمر

العمل في بيئة تحفز على الإبداع والابتكار

الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح

كيفية التقديم

للتقديم على الوظائف، يرجى ملء الاستمارة عبر الضغط على هذا الرابط ثم الحضور مباشرة إلى العنوان في الموعد المحدد، كالتالي:

العنوان: مركز شباب المحافظة - بالاستاد الرياضي – الفيوم.

التاريخ والوقت: السبت 23 نوفمبر 2024 من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساءً.